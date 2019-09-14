، وزير أوقاف اليمن مطالباً بإعلان الحوثيين جماعة إرهابية: ليكن الحسم عسكرياً ،

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أكد وزير الأوقاف والإرشاد باليمن الدكتور أحمد عطية، أن ما حصل اليوم في بقيق هو سلسلة لإرهاب الحوثي في تدمير لكل فرص التعايش، وندين هذا العمل الوحشي بشدة مطالبين المجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية منظمة.
وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته في المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تنطلق فعالياته غداً الأحد، في مدينة القاهرة: "لقد دأبت عصابة الحوثي المدعومة من إيران على جلب الخراب واستهداف المنشآت المدنية؛ في مسلك إجرامي يحتم على قيادة التحالف التفكير مجدداً بكبح جماح هذه التصرفات من خلال إعطاء الحسم العسكري أولوية، سيما وقد أهدر الانقلابيون كل فرص الحوار والسلام؛ بل وجعلوها مدخلًا لتمرير الكثير من جرائم الحرب وتعزيز وسائل عدوانها لأمن وسلامة المنطقة".
وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قد صرح بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15/1/1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"؛ حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 03:35 PM
قال: ما حدث في بقيق سلسلة من إرهاب الميليشيات لتدمير سبل التعايش..ندينه بشدة
أكد وزير الأوقاف والإرشاد باليمن الدكتور أحمد عطية، أن ما حصل اليوم في بقيق هو سلسلة لإرهاب الحوثي في تدمير لكل فرص التعايش، وندين هذا العمل الوحشي بشدة مطالبين المجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية منظمة.
وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته في المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تنطلق فعالياته غداً الأحد، في مدينة القاهرة: "لقد دأبت عصابة الحوثي المدعومة من إيران على جلب الخراب واستهداف المنشآت المدنية؛ في مسلك إجرامي يحتم على قيادة التحالف التفكير مجدداً بكبح جماح هذه التصرفات من خلال إعطاء الحسم العسكري أولوية، سيما وقد أهدر الانقلابيون كل فرص الحوار والسلام؛ بل وجعلوها مدخلًا لتمرير الكثير من جرائم الحرب وتعزيز وسائل عدوانها لأمن وسلامة المنطقة".
وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قد صرح بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15/1/1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"؛ حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.
، وزير أوقاف اليمن مطالباً بإعلان الحوثيين جماعة إرهابية: ليكن الحسم عسكرياً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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