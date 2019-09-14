محمد بن مسعود - الدمام - تهدف للتحفيز والابتكار في تقديم المحتوى الإعلامي وتضمّ 6 فئات أعلن عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي، عن تمديد فترة التقديم على الجائزة بفروعها المختلفة حتى السابع من شهر أكتوبر المقبل، بدلاً من نهاية سبتمبر الجاري كما كان مقرراً.

وقال "الحارثي": تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالمشاركة، ومنحهم مزيداً من الوقت لتجهيز أعمالهم والتقدم بها عبر القنوات الرسمية.

وأضاف: الجائزة تهدف إلى التحفيز والابتكار في تقديم المحتوى الإعلامي، حيث تضم ست فئات، هي الصحافة "الصحافة السياسية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الرياضية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاستقصائية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحفي"، والإنتاج المرئي "الحوار، التقرير التلفزيوني"، والإنتاج المسموع، والحوار الجماهيري، وأفضل تطبيق إعلامي، وشخصية العام الإعلامية.

وأردف "الحارثي": كل فئة من فئات المسابقة لها لجنة تحكيم مستقلة، تقوم بعملها دون أي تدخل، ونتوقع أن يكون هناك مجال للإبداع والتطوير، ومتطلعاً لتحقيق إنجازات ملموسة في الإعلام السعودي، بدعم من وزارة الإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 03:30 PM تهدف للتحفيز والابتكار في تقديم المحتوى الإعلامي وتضمّ 6 فئات Advertisements تمديد التقديم على جائزة الإعلام السعودي حتى 7 أكتوبر المقبل تمديد التقديم على جائزة الإعلام السعودي حتى 7 أكتوبر المقبل أعلن عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي، عن تمديد فترة التقديم على الجائزة بفروعها المختلفة حتى السابع من شهر أكتوبر المقبل، بدلاً من نهاية سبتمبر الجاري كما كان مقرراً.

وقال "الحارثي": تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالمشاركة، ومنحهم مزيداً من الوقت لتجهيز أعمالهم والتقدم بها عبر القنوات الرسمية.

وأضاف: الجائزة تهدف إلى التحفيز والابتكار في تقديم المحتوى الإعلامي، حيث تضم ست فئات، هي الصحافة "الصحافة السياسية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الرياضية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاستقصائية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحفي"، والإنتاج المرئي "الحوار، التقرير التلفزيوني"، والإنتاج المسموع، والحوار الجماهيري، وأفضل تطبيق إعلامي، وشخصية العام الإعلامية.

وأردف "الحارثي": كل فئة من فئات المسابقة لها لجنة تحكيم مستقلة، تقوم بعملها دون أي تدخل، ونتوقع أن يكون هناك مجال للإبداع والتطوير، ومتطلعاً لتحقيق إنجازات ملموسة في الإعلام السعودي، بدعم من وزارة الإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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