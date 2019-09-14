محمد بن مسعود - الدمام - مقاتلات التحالف استهدفت الإرهابيين في مواقعهم دكّت مقاتلات التحالف، اليوم، بضربات جوية معسكراً حوثياً ومواقع لتحصينات الإرهابيين الحوثيين في مناطق سيطرتهم بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وذكرت مصادر يمنية أن الغارات قد تتابعت على عدد من المواقع التي يتحصن فيها الإرهابيون، وكذلك معسكر حوثي للمليشيا الإرهابية، واستهدفت مواقع عسكرية للحوثيين. 14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 03:25 PM مقاتلات التحالف استهدفت الإرهابيين في مواقعهم Advertisements غارات جوية تدك معسكراً وتحصينات حوثية في صعدة غارات جوية تدك معسكراً وتحصينات حوثية في صعدة دكّت مقاتلات التحالف، اليوم، بضربات جوية معسكراً حوثياً ومواقع لتحصينات الإرهابيين الحوثيين في مناطق سيطرتهم بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وذكرت مصادر يمنية أن الغارات قد تتابعت على عدد من المواقع التي يتحصن فيها الإرهابيون، وكذلك معسكر حوثي للمليشيا الإرهابية، واستهدفت مواقع عسكرية للحوثيين. الكلمات المفتاحية ، غارات جوية تدك معسكراً وتحصينات حوثية في صعدة ،

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