، شبهة جنائية.. مهندسة ديكور تُفاجأ بحريق مركبتها أمام منزلها ،

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فوجئت سيدة في تبوك، فجر اليوم، باحتراق سيارتها من نوع تشارجر أمام منزلها، ويشتبه بأنها قضية جنائية، وأتت النيران على كامل المركبة، ولم تؤدّ إلى خسائر مادية أخرى.
وباشر الدفاع المدني بلاغ الحادثة، واستطاع الحدّ من انتشار النيران، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن الحادثة ولحظة الانفجار.
وقالت صاحبة المركبة والتي تعمل مهندسة ديكور لـ"الخليج 365": الحادثة وقعت فجر اليوم أمام منزلنا في الوقت الذي كنت فيه مع أسرتي في رحلة إلى مدينة شرما (150 كلم عن مدينة تبوك)، وعلمت وأنا في طريق عودتي أن السيارة تحترق، والحمد لله لم يتسبب الحريق في أذى أي شخص عدا سيارة أخرى احترق جزء منها، فيما تمكن أبناء الحي من إبعاد بعض السيارات قبل انفجار سيارتي من جراء الحريق.
وأضافت: الانفجار كان قويًا حتى إن جزءًا من سور منزلنا تضرر، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا، فنحن في الحي ليس بيننا وبين أي شخص مشاكل، وكذلك كان كل الجيران متعاونين معنا، وحالياً القضية في طور التحقيق، وأنا على ثقة كبيرة في رجال الأمن بالقبض على المتسبب وتقديمه للعدالة.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 03:23 PM
فتح التحقيقات.. والمتضررة: أثق بأن رجال الأمن سيوقفون الجانيشبهة جنائية.. مهندسة ديكور تُفاجأ بحريق مركبتها أمام منزلها
فوجئت سيدة في تبوك، فجر اليوم، باحتراق سيارتها من نوع تشارجر أمام منزلها، ويشتبه بأنها قضية جنائية، وأتت النيران على كامل المركبة، ولم تؤدّ إلى خسائر مادية أخرى.
وباشر الدفاع المدني بلاغ الحادثة، واستطاع الحدّ من انتشار النيران، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن الحادثة ولحظة الانفجار.
وقالت صاحبة المركبة والتي تعمل مهندسة ديكور لـ"الخليج 365": الحادثة وقعت فجر اليوم أمام منزلنا في الوقت الذي كنت فيه مع أسرتي في رحلة إلى مدينة شرما (150 كلم عن مدينة تبوك)، وعلمت وأنا في طريق عودتي أن السيارة تحترق، والحمد لله لم يتسبب الحريق في أذى أي شخص عدا سيارة أخرى احترق جزء منها، فيما تمكن أبناء الحي من إبعاد بعض السيارات قبل انفجار سيارتي من جراء الحريق.
وأضافت: الانفجار كان قويًا حتى إن جزءًا من سور منزلنا تضرر، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا، فنحن في الحي ليس بيننا وبين أي شخص مشاكل، وكذلك كان كل الجيران متعاونين معنا، وحالياً القضية في طور التحقيق، وأنا على ثقة كبيرة في رجال الأمن بالقبض على المتسبب وتقديمه للعدالة.
، شبهة جنائية.. مهندسة ديكور تُفاجأ بحريق مركبتها أمام منزلها ،
المصدر : الخليج 365
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