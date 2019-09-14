سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 سبتمبر في البنوك والسوق السوداء “تحديث الساعة”

نقدم لكل متابعينا على موقع عرب نيوز وكل المهتمين بأسعار العملات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات البنوك، وكذلك سعر الريال السعودي فى السوق السوداء، ومن خلال هذا المقال سنعرض لأسعار الريال السعودي شراءً وبيعا في جميع البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر

ويتحدد سعر الريال السعودي من عملية العرض والطلب عليه، خاصة وأنه يرتبط باقبال كبير عليه في موسم أداء العمرة والحج، وتعد هذه الفترة أكبر أوقات العام التي يتم فيها تزايد الطلب على شراء الريال السعودي.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مقابل الجنيه المصري وذلك في محلات الصرافة والسوق السوداء، وقد تراوح سعر شراء الريال السعودي مابين 4.49 جنيه للشراء، بينما وصل سعر بيع الريال السعودي 4.53 جنيه للبيع، وبالطبع هذه القيم تختلف طبقا للأسعار التي يتم تداولها.

سعر الريال السعودي اليوم

نتابع معكم سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية والأجنبية، ويلاحظ وجود اختلافا طفيفا بين كل بنك وآخر ويأتي هذا لعملية العرض والطلب على الريال السعودي في بنك عن غيره، حيث يزداد إقبال المصريين على شراء الريال السعودي قبل سفرهم إلى السعودية وذلك من أجل أداء مناسك العمرة، أو قيامهم بأداء مناسك الحج خاصة قبل الذهاب والسفر إلى الأراضي المقدسة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية

نقدم لكم تحديث يومي لسعر الريال السعودي وذلك في البنوك المصرية والأجنبية من خلال الجدول التالي الذي يوضح أسعار الشراء والبيع للريال السعودي في جميع البنوك يوميا.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.37 اتش اس بى سى HSBC أقل سعر للبيع: 4.38 المصرف المتحد البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ اتش اس بى سى HSBC 4.37 4.39 3 أيام البنك المصرى الخليجى 4.36 4.39 يومين بنك عودة 4.36 4.39 يومين بنك بلوم 4.36 4.39 52 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.36 4.39 يومين المصرف العربى الدولى 4.36 4.39 يومين بنك قناة السويس 4.35 4.39 يومين بنك مصر 4.35 4.39 19 ساعة البنك الأهلي المصري 4.35 4.39 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.35 4.40 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.35 4.39 يومين بنك المشرق 4.35 4.39 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.34 4.39 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.34 4.40 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.34 4.39 يومين كريدى أجريكول 4.34 4.39 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 4.34 4.39 يومين البنك الأهلى اليونانى 4.34 4.40 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.33 4.39 يومين بنك الإسكندرية 4.33 4.39 يومين بنك التنمية الصناعية 4.33 4.39 يومين البنك العقاري المصري العربي 4.33 4.43 يومين المصرف المتحد 4.33 4.38 يومين بنك التعمير والإسكان 4.30 4.41 3 أيام بنك البركة 4.29 4.43 يومين

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 سبتمبر 2019 في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك المصرية والأجنبية، حيث سجل أعلى سعر لشراء الريال السعودياتش اس بى سى HSBC بسعر 4.37 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع بنك المصرف المتحد بسعر 4.38 جنيه

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