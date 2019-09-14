التفاصيل الكاملة لفضيحة الإماراتية میثا محمد ومشاعل الحشي التي أثارت جدلا واسعا

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي محرك البحث جوجل بالفنانة الاماراتية ”میثا محمد بعد أن تناقل نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو فاضح لھا ليبدأ رواد التواصل الاجتماعي البحث عن تفاصيل فضيحة میثا محمد، حيث طالب العديد من النشطاء الجهات المسؤولة بالتحقق من مدى صحة الفيديو المنتشر ليتم محاسبة ”میثا محمد“ في حال أثبت صحة الفيديو.

انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأساً على عقب وأخذ نشطاء السوشيال ميديا بالبحث عن الممثلة میثا محمد ومشاعل الشحي، بعد الفيديو المخل بالآداب العامة الذي انتشر لھم فقد اعتبر البعض أن الفتاة صاحب الجنسية الإماراتية تسيء لنفسها وللشعب الإماراتي يطالب النشطاء الجھات الرسمة ب فتح تحقيق بالواقعة.

وأنتشر فيديو فاضح للفنانة والإعلامية مشاعل الشحي بجانب الفيديو الذي يتعلق بالممثلة میثا محمد عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، مما تسبب في إثارة حالة من الجدل الواسع في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنھالت التعليقات الغاضبة من المواطنين الذين اعتبروا ھذه الفيديوهات المخلة بالآداب العامة مھینة لھم ومسيئة للإمارات بشكل عام.

تجدر الاشارة الى أنه حتى ھذه اللحظة السلطات الإماراتية لم تصدر أي بيان رسمي، أو قرار توضح من خلاله حقيقة فيديو مشاعل الحشي وميثاء محمد بالرغم من حالة الغضب العارمة التي سيطرت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق زوج ”مشاعل الشحي“ الإعلامي أحمد خمیس على الفيديو المسرب لزوجته قائلاً ”الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلب زوجتي“، وأكدت بعض المصادر أن الفيديو المنتشر تسبب في إنھیار مشاعل الحشي.

Advertisements

وانقسمت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول فیديو میثا محمد ومشاعل الشحي، فالبعض طالب بردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على عادات وتقاليد المجتمع الخليجي المحافظ، والبعض الآخر طالبوا بعدم تداول ونشر الفيديو المسيء الذي يخدش يتنافى مع قیمة وأخلاقيات الامارات.

وناشد الفنان أحمد خميس، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول الفيديو الذي تظهر فيه زوجته دون حجابها.

في سياق آخر، كشف الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، زوج الإعلامية مشاعل الشحي، عن انضمامه للمسلسل الإسباني La casa de papel، أو "بيت من ورق" واشتهر أيضاً باسم البروفيسور.

ونشر خميس، مقطع فيديو جمعه بزوجته، عبر حسابه على موقع إنستغرام، وظهرا وهما يرتديان البدلة الحمراء التي تشتهر بها العصابات في مسلسل "لا كاسا دي بابل".