أهم 4 معلومات عن محافظة بقيق السعودية

تعتبر محافظة بقيق إحدى أهم المحافظات السعودية الآخذة في النمو العمراني بشكل متسارع حيث تمتد على مساحة 595 كيلو متر مربع باتجاه الدمام شمالاً وباتجاه الرياض غرباً.

وبحسب الاحصائيات الأخيرة في السعودية فقد بلغ عدد سكان بقيق بالإضافة على القرى والهجر التابعة لها حوالي 70ألف نسمة.

تشكل محافظة بقيق أهمية اقتصادية للمملكة العربية السعودية نظراً لاعتمادها على النفط وكونها أحد معاقل شركة ارامكو السعودية يوجد بها مصنع لأسمنت ومصنع للطابوق ومصنع آخر للجير، بحسب "CNN"

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تحافظ بقيق على أكبر حقول النفط في العالم والذي كان ينتج في بدايته ما يقارب 9720 برميلاً في اليوم الواحد، وهذا الأمر رفع من أهمّيّة المدينة في مختلف جوانب الحياة، كما تحتوي على حقول أخرى مثل:الغوار، والشيبو، والسفانيه.

ومع زيادة التوتر الأمني بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثية تترصد الأنظار محافظة بقيق باعتبارها هدفاً لتحقيق أكبر الخسائر المالية للمملكة كان آخرها استهداف معامل تكرير النفط بطائرة مسيرة فيما سمي بـ" عملية توازن الرعب الثانية" حيث اعتبرت الجماعة بان استهداف بقيق يعد توسيعاً لدائرة الهجوم في السعودية.