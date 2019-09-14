أفادت مصادر بأن الجهات الأمنية المختصة ضبطت الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو اختطاف طفل من أمام مدرسة نجد الابتدائية في حي الأجواد بمحافظة جدة، والذي تبين لاحقاً أن الواقعة لا تتعدى كونها “مزحة”.
وكشفت التحقيقات الأولية أن هؤلاء الأشخاص صوروا المقطع على سبيل المزاح، وفقا لـ “عكاظ”، وقام أحدهم بنشر المقطع عبر وسائل التواصل، فيما رصدت الشرطة قيام أحد المغردين الأساسيين الذين نشروا المقطع بحذف تغريدته، حيث تم التوصل له، ومن ثم بقية الأشخاص المشاركين في الفيديو.
وأوضحت الشرطة أن المضبوطين جميعهم مراهقون، فجرى إيقافهم تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في واقعة فيديو اختطاف طفل في جدة.. وهذا مصير المشاركين في التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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