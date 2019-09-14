عاجل اليمن : ورد الآن ”أول فيديو”.. انفجار عنيف يهز المملكة وحريق هائل في أرامكو السعودية ..وقناة العربية تبث هذا الخبر العاجل.. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - وقع انفجار عنيف في شركة ارامكو السعودية ونشب حريق بحسب مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت. هذا وقالت قناة "العربية" السعودية إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت. اخر الاخبار أرامكو السعودية تتحول الى كتلة من النار والانفجارات تتصاعد عقب قصف الحوثيين للعمق السعودي الدولار يواصل الارتفاع امام الريال اليمني (اسعار الصرف الجمعة 13 سبتمبر 2019م) عاجل : معارك قبل قليل في لودر بأبين بين الانتقالي والشرعية.. تعرف على الطرف المنتصر وكالة امريكية تفاجئ الجميع وتكشف بكل وضوح تفاصيل مصرع الجنود الاماراتيين وفي أي منطقة (تفاصيل طارئة) هل تذكرون الضابط الإماراتي الذي أهان الجنوبيين وأشرف على اغتصاب يمنيين داخل السجون؟.. شاهدوا كيف كان مصيره اليوم في عدن عاجل.. أمير سعودي يزف قبل قليل بشرى سارة لـ 2 مليون مغترب يمني في السعودية الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ومحمد سالم باسندوة.. شاهد ماذا فعلا وجعلا هذا اليهودي يمتدحهم من وسط ”إسرائيل” (صور) توكل كرمان تفجر مفاجأة مدوية عن مصير الرئيس هادي .. وتكشف عن البديل الذي اختارته السعودية (تفاصيل طارئة) شاهد فتاة سعودية تضج أنوثة ترمي حشمتها وتتجول في مول كبير ببنطال ضيق ورأس مكشوف وتفتن المتسوقين .. وأمير سعودي يعلق بكلمات جارحة (فيديو) ورد الآن الشرعية تتحدى الضغوط السعودية وتبدأ أول تحركات مباغتة لاستعادة الموانئ والمطارات وطرد الإمارات من اليمن اتضحت الحقيقة الكاملة لماذا أخفت الإمارات مكان مقتل جنودها؟ مصادر مطلعة تفجر فضيحة كبرى وتكشف (الأسماء والأسرار) كاملة Advertisements ببنطال ضيق وقميص مثير .. سعوديات يتجولن في الشوارع بدون حجاب ولا عباءة .. شاهد إلى أين وصلت الأمور (فيديو) عبدالعزيز جباري يكاشف اليمنيين من قلب الرياض.. ويتحدث عن خيانة «هادي» وتواطؤ «البركاني».. ويحمل السعودية المسئولية..! مجزرة كبرى في صفوف القوات الإماراتية .. وإعلان رسمي يكشف تفاصيل ما حدث هاني بن بريك يطير إلى تركيا في مهمة خاصة .. ومصدر رئاسي يكشف (تفاصيل وأسباب) الزيارة .. شاهد الجبواني يقرر مغادرة السعودية وتوجيه صفعة كبرى للإمارات..! هجوم سعودي إماراتي عنيف على ‘‘سلطان العرادة’’ وهكذا كان الرد اليمني العاجل أول صورة واضحة لمنفذ عملية اغتيال شقيق عبدالملك الحوثي الذي قتله الحوثيون يوم أمس في قلب مدينة مارب.. شاهد حزب الإصلاح يفجر مفاجأة كبرى ويعلن : غريمنا السعودية والشرعية .. وهذا ما سيحدث خلال أيام ويغير المعادلة وأضافت أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا بشأن الحريق وأسبابه، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد أعلنوا في 17 أغسطس/ آب 2019 إنهم نفذوا "أكبر عملية" منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستهدفوا حقل نفط ومصفاة تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة.

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