عاجل اليمن : أرامكو السعودية تتحول الى كتلة من النار والانفجارات تتصاعد عقب قصف الحوثيين للعمق السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تتحول الى كتلة من النار والانفجارات تتصاعد عقب قصف الحوثيين للعمق السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت 10 طائرات مسيرة تابعة للقوة الجوية والصاروخية لحركة انصار الله الحوثيين ، حقلي بقيق وخريص التابعة لشركة أرامكو السعودية محدثة دمار كبيراً وانفجارات وحرائق حولت سماء السعوية الى كتلة من النار والدخان والضجيج والخوف من دقة العملية النوعية.

وذكرت قناة المسيرة التابعة لانصار الله في خبر عاجل اليوم السبت ، ان 10 طائرات مسيرة تابعة للجيش واللجان الشعبية مصفاتي نفط بقيق وخريص في أقصى شرق السعودية، في عملية أطلق عليها "توازن الردع الثانية".

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز: سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو شرقي السعودية.

وأشار العميد يحيى سريع إلى أن استهداف حقلي بقيق وخريص من أكبر العمليات في العمق السعودي وسميت بعملية "توازن الردع الثانية".

وشدد متحدث القوات المسلحة أن العملية تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار.

وبيّن أن عملية "توازن الردع الثانية" جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق وتعاون بالتعاون مع أبناء المنطقة.

وانتشرت في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عشرات الصور للحرائق الهائلة والدخان الكثيف في حقول نفط أرامكو في البقيق وخريص وهو ما دفع السلطات السعودية للاعتراف بعمليات.

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وحقل بقيق هو حقل نفط يقع في المنطقة الشرقية من السعودية ويضم الحقل أكبر مرافق معالجة الزيت في السعودية، إضافة لأكبر معمل لتركيز الزيت في العالم. كما تزيد طاقة الحقل الإنتاجية على 7 ملايين برميل من الزيت يوميا.

ويتم في معامل بقيق معالجة 70% إنتاج أرامكو، والذي يمثل 6% من إجمالي الاستهلاك اليومي العالمي للطاقة النفطية. ويقدر إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في حقل نفط بقيق بحوالي 22.5 مليار برميل (3020 × 10 6 طن)، ويتركز الإنتاج على 400،000 برميل يوميا (64،000 م3/يوميا).

أما حقل نفط خريص بمنطقة الأحساء فهو حقل نفط بدأ ضخ النفط فيه عام 2009، ويبلغ حجم احتياطيه 27 بليون برميل نفط، بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً.

ويمكن لحقل خريص أن ينتج أيضا 315 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز عالي الكبريت و70 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي التي ستعالج في محطتي الغاز بشدقم وينبع.

وتوعد متحدث_القوات_المسلحةالنظام السعودي بأن العمليات القادمة ستتسع وستكون أشد إيلاما طالما استمر عدوانه وحصاره

السعودية تؤكد الهجوم والحرائق الكبيرة:

من جهتها أكدت وزارة الداخلية السعودية الهجوم الذي نفذه سلاح الجو المسير لحركة انصار الله ، وقالت انه تمكن فرق الأمن الصناعي بشركة "أرامكو" من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة استهدفتهما طائرات مسيرة صباح اليوم السبت ، في خطوة للتقليل من العملية الصاعقة التي ضربت أمن المملكة ونفطها.