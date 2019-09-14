جامعة الطائف تعتمد برنامج ماجستير إعداد المعلم

اعتمد مجلس جامعة الطائف، برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه، كما أوصى بتحويل قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى كلية التمريض، وذلك خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، التي انعقدت برئاسة مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.
وقال أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي، إن مجلس جامعة الطائف اعتمد أيضًا برنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أوصى باعتماد تحويل مسمى قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى مسمى كلية التمريض.
وأوضح الدكتور الطريسي، أن الموافقة على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه تعد أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي، مضيفاً أنها جاءت لما يتضمنه هذا البرنامج من سياسية جديدة لإعداد المعلم، وتطويره وتأهيله للميدان بشكل أكثر كفاءة، لتطوير رسالة الأساس وهي التعليم.
وأكد أمين مجلس جامعة الطائف، أهمية تطوير برامج إعداد المعلم باستمرار وفق المستجدات التربوية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.
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