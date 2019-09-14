

تبوك 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظات

البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

// انتهى //

14:40ت م

0055





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.