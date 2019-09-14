السعودية اليوم / الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

التقى أمين عام الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة الدكتور طارق معلا اليوم, أمين الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر لتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين.

وقدم الدكتور معلا خلال اللقاء نبذة تعريفية عن تاريخ ومشاريع الجمعية التنموية الخاصة بتوسع مراكز الأحياء بالمدينة المنورة, وفق توجه مجلس إدارة الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, رئيس مجلس الإدارة، ثم استعرض بعد ذلك أخصائي المشاريع بالجمعية المهندس وليد الحربي مشروع التوسع في مراكز أحياء المدينة المنورة والأدوار التي سيقدمها مركز الحي بمختلف فئاته, وفق الرؤية المستقبلية وبمفهومها الحديث.

من جهته قدم رئيس لجنة الاستثمار

عقب ذلك ناقش الطرفان آلية استمرار التواصل بين الجهتين لتعزيز التواصل والاستفادة من الخدمات والقدرات البشرية , ومتابعة توصيات الاجتماع .

وفي ختام اللقاء قدم أمين الجمعية شكره لأمين غرفة المدينة المنورة ورؤساء اللجان المشاركة في اللقاء، مثمناً للغرفة جهودها الملموسة في المدينة المنورة وخدمة مجتمعها بما تتطلع له القيادة الرشيدة ووفق رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

13:34ت م

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المدينة المنورة 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسالتقى أمين عام الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة الدكتور طارق معلا اليوم, أمين الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر لتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين.وقدم الدكتور معلا خلال اللقاء نبذة تعريفية عن تاريخ ومشاريع الجمعية التنموية الخاصة بتوسع مراكز الأحياء بالمدينة المنورة, وفق توجه مجلس إدارة الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, رئيس مجلس الإدارة، ثم استعرض بعد ذلك أخصائي المشاريع بالجمعية المهندس وليد الحربي مشروع التوسع في مراكز أحياء المدينة المنورة والأدوار التي سيقدمها مركز الحي بمختلف فئاته, وفق الرؤية المستقبلية وبمفهومها الحديث.من جهته قدم رئيس لجنة الاستثمار الرياضية بغرفة المدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز العروي, نبذة عن الفرص الاستثمارية بالغرفة للاستفادة من استثمار المساحات في مراكز الأحياء بما يخدم أهالي الحي والاستفادة من تمويل المستثمرين للجمعية وتنوع أوجه الاستثمار بما يحقق احتياج أهالي الحي.عقب ذلك ناقش الطرفان آلية استمرار التواصل بين الجهتين لتعزيز التواصل والاستفادة من الخدمات والقدرات البشرية , ومتابعة توصيات الاجتماع .وفي ختام اللقاء قدم أمين الجمعية شكره لأمين غرفة المدينة المنورة ورؤساء اللجان المشاركة في اللقاء، مثمناً للغرفة جهودها الملموسة في المدينة المنورة وخدمة مجتمعها بما تتطلع له القيادة الرشيدة ووفق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //13:34ت م0050

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