السعودية اليوم / مجلس الشورى العُماني ينظم ندوةً حول دور المجالس التشريعية الخليجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة



مسقط 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

ينظم مجلس الشورى العُماني في 17 من شهر سبتمبر الجاري ندوة حول دور المجالس التشريعية الخليجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحضور أعضاء من المجالس النظيرة بدول مجلس التعاون.

وقال أمين عام مجلس الشورى العُماني الشيخ علي بن ناصر المحروقي: إن الندوة تأتي بناءً على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الدوري الثاني عشر المنعقد بتاريخ 28 مارس الماضي في مدينة جدة بشأن اختيار الموضوع الخليجي المشترك للعام الحالي حول دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو الموضوع الذي تقدم به مجلس الشورى العُماني ليكون الموضوع الخليجي المشترك للعام الحالي.

وأضاف أن الندوة ستتطرق إلى عدة محاور رئيسة تتمثل في الدور الرقابي والتشريعي للمجالس التشريعية في الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطط العملية التي تتبعها المجالس التشريعية في تنظيم وإنجاز أدوارها بفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتطرق الندوة إلى آلية تقييم مدى التزام الحكومات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاطلاع على رؤية بعض المنظمات والمؤسسات لدور المجالس التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة.

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13:17ت م

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