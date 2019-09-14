السعودية اليوم / مجلس جامعة الطائف يعتمد ماجستير إعداد المعلم



الطائف 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

وافق مجلس جامعة الطائف على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه، وذلك خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، التي انعقدت برئاسة مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

كما وافق مجلس جامعة الطائف على اعتماد برنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوصى كذلك باعتماد تحويل مسمى "قسم التمريض" بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى مسمى"كلية التمريض".

وأوضح أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي، أن الموافقة على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه تعد أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي، جاءت لما يتضمنه هذا البرنامج من سياسية جديدة لإعداد المعلم، وتطويره وتأهيله للميدان بشكل أكثر كفاءة، لتطوير رسالة الأساس وهي التعليم.

وأكد الدكتور الطريسي أهمية تطوير برامج إعداد المعلم باستمرار وفق المستجدات التربوية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

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11:10ت م

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