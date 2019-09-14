السعودية | لتحفيز نموها .. مبادرة “استرداد” تعيد 430 مليون ريال لـ 17 ألف منشأة صغيرة

المناطق - الرياض

استفادت 17045 منشأة من مبادرة “استرداد” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بقيمة مبالغ مستردة وصلت إلى 430 مليون ريال منذ انطلاقها.

وصممت مبادرة استرداد بالتعاون مع وزارة المالية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها خلال الأعوام الثلاثة الأولى من أعمالها، بما ينعكس على زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشمل نوعية الرسوم المستردة، رسوم السجل التجاري، اشتراك الغرفة التجارية، تسجيل العلامة التجارية، اشتراك البريد السعودي، رسوم نشر عقد التأسيس، رخصة البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، 80 في المائة من المقابل المالي للعمالة الوافدة.

ووفقا لما كشفته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، جاء رواد الأعمال الأكثر استفادة من مركز دعم المنشآت بنسبة 55 في المائة، مقابل 45 في المائة للسيدات، وذلك بإجمالي 9500 مستفيد منذ أكتوبر 2018.

وأوضحت وفقا لـ”الاقتصادية” أن خدمة الاستشارات كانت الأكثر طلبا، مشيرة إلى أن نسبة المستفيدين من أصحاب الأفكار بلغت 58 في المائة، في حين بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المنشآت 42 في المائة.