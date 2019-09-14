صور صادمة.. الحياة الفطرية تحدد هوية المخالفين في محمية الوعول

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة الحياة الفطرية تفاصيل الصور المتداولة لصيد جائر لعدد من “الوعول” بمحمية حوطة بني تميم.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من الوعول التي تم اصطيادها هو مخالفة وقعت صباح يوم الاثنين 10-1-1441هـ في محمية الوعول التابعة للهيئة باستخدام أسلحة نارية رشاشة من قِبل اثنين من المخالفين.

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وأكدت أنه تم التعرف على هويتَيْهما، واتضح أنهما يقطنان داخل حدود المنطقة المحمية، ولهما سوابق عديدة ومخالفات لنظام المناطق المحمية، وسبق أن صدرت بحقهما أحكام عدة، تراوحت بين الغرامة المالية والسجن.

وشددت الهيئة للجميع أن ما قام به هذان المخالفان يعتبر تعديًا على المنطقة المحمية بارتكابهما عددًا من المخالفات لنظام المناطق المحمية بسابق إصرار، وتحديهما الأنظمة والتعليمات، وعدم المبالاة.