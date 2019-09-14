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فيديو.. تفاصيل السيطرة على حريقين بمعملين لـ أرامكو في بقيق
الأوضاع مطمئنة ولا توجد أي إصابات
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، أنه “عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق”.
وأوضحت فضائية “العربية” أنه تم استهداف معملي شركة أرامكو في البقيق وكذلك في هجرة خريص بالطائرات المسيرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقعين.
وأضافت أنه قد تمت السيطرة على الحريقين، إلا أن أعمال التبريد ما زالت جارية.
وأضافت أن الجهات الأمنية تابعت الحادث منذ البداية، مشيرة إلى أن الحركة طبيعية في منطقة السوق حيث يقع المعمل في البقيق، مؤكدة أن الموقع يبعد عن المناطق السكنية.
وعن التغريدات التي انتشرت عبر مواقع التواصل حول الحادث، أوضحت “العربية” على لسان مراسلها أن بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت سُمع بها طلقات رصاص وأصوات أسلحة رشاشة، وهي بالفعل قد تم استخدامها لاستهداف الطائرات المسيرة.
وأضافت أن الأوضاع مطمئنة ولا توجد حتى اللحظة إصابات تُذكر، ولم تصل أي إصابة إلى المستشفيات في المحافظة جراء الهجوم، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت قائمة لتحديد مصادر إطلاق الطائرات المسيرة، وكذلك تحديد الخسائر والتلفيات الناتجة عن الهجوم.
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