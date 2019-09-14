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صادرات النفط مستمرة ولم تتأثر بالهجوم الإرهابي في بقيق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد التلفزيون السعودي في خبر عاجل، بثه قبل قليل، أن صادرات النفط مستمرة وأنها لم تتأثر بالهجوم الإرهابي في محافظتي بقيق وهجرة خريص.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية قد أكد في بيان اليوم السبت أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار درون، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.
وأكد مراسل الإخبارية من بقيق حسين السلطان أن إمدادات النفط مستمرة.. وستبقى المملكة هي المصدر الأول والهام لتصدير الطاقة في أنحاء العالم.
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