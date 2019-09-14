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هواوي تواجه أزمة جديدة بعد حرمان حواسيبها من ويندوز
متابعات الخليج 365 - متابعة
تواجه شركة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الصينية، أزمة جديدة بعد حرمان حواسيبها من نظام التشغيل ويندوز.
وتستعد هواوي لطرح أجهزتها الذكية الشخصية ميت بوك 13 وميت بوك 14 وميت بوك اكس برو بنظام تشغيل لينكس، من خلال توزيعة برمجية مخصصة للسوق الصيني تحمل اسم Deepin.
وقلل تشغيل أجهزة هواوي الحاسوبية بنظام لينكس من سعرها حوالي 42 دولارًا على مستوى ميت بوك 13 وميت بوك 14، و84 دولارًا من سعر ميت بوك اكس برو.
وتعد هذه الخطوة بمثابة خطة بديلة لهواوي لتتخلى بها عن استخدام نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز، بسبب استمرار إدراجها على قائمة المحظورين من التعامل مع الشركات الأمريكية، وذلك منذ نهاية مايو الماضي.
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