الان تتابع نموذج للتسامح التام.. ذوي معتز خويتم الحارثي يزورون قاتل ابنهم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
زار ذوي خويتم الحارثي – الطفل السعودي الذي توفي خنقاً إثر شجار وقع في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض – ذوي الطالب قاتل ابنه، اليوم (السبت)، في لفتة إنسانية رائعة.
وكان خويتم الحارثي، عفا الاثنين الماضي، عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابنه معتز.
وجاء إعلان العفو بعد أن ووري الطالب معتز الثرى في مقبرة النسيم بالرياض، الثلاثاء، وفق ما قال الوالد لـ”العربية.نت”، معتبراً أن وفاة ابنه لم تكن عمداً من زميله.
إلى ذلك، أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة ذوي “خويتم الحارثي”، واعتبروه مثلا رائعا للتسامح.
كما طالب رواد مواقع التواصل قبيلة عتيبه الهيلا، أن تقوم برد الجميل لذوي معتز خويتم الحارثي.
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