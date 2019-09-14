المغامسي بعد حادثة بقيق الفاشلة: ستحترق قلوب الأعادي لا آبارنا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة في تعليقه على حادثة الهجوم الإرهابي على معامل نفط أرامكو اليوم السبت أن قلوب الأعادي هي التي احترقت لا آبارنا ، وتتقطع أفئدتهم لا ديارنا دون أن يصلوا إلى مقصودهم .

وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر اليوم: (قل للأعادي : ستحترق قلوبكم لا آبارنا وتتقطع أفئدتكم لا ديارنا ، دون أن تصلوا إلى مقصودكم ، فكل بلادنا قيادة وشعبا مسخرة لحماية بيت الله العتيق ، وللبيت ربٌّ يحميه .).