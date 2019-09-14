الان تتابع المغامسي بعد حادثة بقيق الفاشلة: ستحترق قلوب الأعادي لا آبارنا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة في تعليقه على حادثة الهجوم الإرهابي على معامل نفط أرامكو اليوم السبت أن قلوب الأعادي هي التي احترقت لا آبارنا ، وتتقطع أفئدتهم لا ديارنا دون أن يصلوا إلى مقصودهم .
وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر اليوم: (قل للأعادي : ستحترق قلوبكم لا آبارنا وتتقطع أفئدتكم لا ديارنا ، دون أن تصلوا إلى مقصودكم ، فكل بلادنا قيادة وشعبا مسخرة لحماية بيت الله العتيق ، وللبيت ربٌّ يحميه .).
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