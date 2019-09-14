التلفزيون السعودي: صادرات النفط مستمرة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال التلفزيون السعودي في خبر عاجل بثه قبل قليل أن صادرات النفط مستمرة وأنها لم تتأثر بالهجوم الإرهابي في محافظتي بقيق وهجرة خريص.

وكان المتحدث بإسم وزارة الداخلية قد اكد في بيان اليوم السبت : باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار درون حيث تم بتوفيق الله السيطرة

على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.