شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية «هونج كونج» تصدر تنبيهاً للمواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أصدرت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج تنبيهاً عبر حسابها على موقع «تويتر» للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (تشون كوان أو) و(فورترس هيل) Tseung Kwan O, Fortress Hill. وأضافت القنصلية أن التنبيه جاء نظراً لانطلاق مظاهرات واشتباكات بتلك المناطق اليوم السبت 14 سبتمبر.



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