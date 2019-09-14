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يشهد الحي المالي في دبي هذا الأسبوع، اجتماع العشرات من كبار المصرفيين ممثلين لجهات عدة بما في ذلك: "سيتي جروب"، "جي بي مورجان"، "مورغان ستانلي"، ومجموعة "سامبا" المالية؛ وذلك لبدء العمل في الطرح الأولي العام لشركة النفط السعودية "أرامكو".
وبحسب "بلومبيرغ": سيشهد المكان حضور ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية السعودية في "الريتز كارلتون" الفندق ذي الخمس نجوم.
وتستعد أرامكو السعودية، بحسب تقارير سابقة، لإدراج 1% من أسهمها في بورصة الرياض خلال 2019، و1% في 2020.
وتنوي الشركة إدراجًا تدريجيًّا محليًّا أولًا، بدلاً من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية.
وكانت أرامكو السعودية قد فوضت تسعة بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 01:24 PM
خلال اجتماع مرتقب في الحي المالي بدبي يعقد هذا الأسبوع
يشهد الحي المالي في دبي هذا الأسبوع، اجتماع العشرات من كبار المصرفيين ممثلين لجهات عدة بما في ذلك: "سيتي جروب"، "جي بي مورجان"، "مورغان ستانلي"، ومجموعة "سامبا" المالية؛ وذلك لبدء العمل في الطرح الأولي العام لشركة النفط السعودية "أرامكو".
وبحسب "بلومبيرغ": سيشهد المكان حضور ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية السعودية في "الريتز كارلتون" الفندق ذي الخمس نجوم.
وتستعد أرامكو السعودية، بحسب تقارير سابقة، لإدراج 1% من أسهمها في بورصة الرياض خلال 2019، و1% في 2020.
وتنوي الشركة إدراجًا تدريجيًّا محليًّا أولًا، بدلاً من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية.
وكانت أرامكو السعودية قد فوضت تسعة بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم.
، "بلومبيرغ": مصارف وممثلون وزارات سعودية يستعدون لطرح أرامكو ،
المصدر : الخليج 365
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