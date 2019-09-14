، فيديو صادم .. شاهد ما فعلته زوجتان بزوج هندوسي قرر الزواج من ثالثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم ينقذه إلا قدوم الشرطة للقبض عليه

رغم مخالفته للقانون، لم يتوقع هذا الشاب الهندوسي ما حدث له من زوجتيه عندما قرر الزواج بالثالثة، لكن شريط فيديو صادم كشف ما قامت به الزوجتان بمعاونة مجموعة كبيرة من أقاربهما، ولم ينقذه منهم إلا قدوم الشرطة للقبض عليه.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عن وسائل إعلام محلية، أن الشاب الهندي أس. ارافند، 26 عامًا، والمعروف باسم داينش، يعيش في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند.

وقد تزوج داينش زوجته الأولى عام 2016، لكنه في بداية عام 2019 قام سرًّا بالزواج من زوجة ثانية؛ حيث لا يسمح القانون الهندي بتعدد الزوجات إلا لطائفة المسلمين، ولأن داينش هندوسي فهو ممنوع من التعدد.

وتضيف الصحيفة: لم يكتف داينش بالتعدد، بل كان يسيء معاملة زوجتيه ويقوم بضربهما، حتى غادرت كلتاهما منزل الزوجية إلى بيت أهلها.

وفي الآونة الأخيرة علمت الزوجتان أن داينش استغل غيابهما وقرر الزواج بزوجة ثالثة، وهنا قررت الزوجتان توحيد جهودهما في التصدي للزوج.

وفي اليوم الموعود قامت الزوجتان بإبلاغ الشرطة واتهمتاه بتعدد الزوجات، كما ذهبت الزوجتان وأقاربهما إلى منزل داينش، ولحظة خروجه من المنزل شاهد الزوجتين وجمعًا من أهليهما، فحاول التراجع والتفاهم معهم، لكن الزوجة الأولى انقضت عليه بحذاء في يدها وانهالت عليه ضربًا، ثم انضمت إليها الزوجة الثانية، حتى سقط داينش على الأرض، فانهال عليه الجميع ضربًا وركلًا، غير عابئين بتوسلاته.

وفي النهاية لم ينقذه إلا وصول الشرطة للقبض عليه، بتهمة تعدد الزوجات.

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