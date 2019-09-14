، شاهد.. انتقادات لاذعة لفستان ميلانيا ترامب في ذكرى 11 سبتمبر ،

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ردود فعل واسعة وانتقادات كثيرة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ارتدائها فستانًا، قال البعض إنه يُظهر رسمًا لأحد برجي التجارة أثناء تعرضه للهجوم بطائرة في 11 سبتمبر 2001.
ونشرت ميلانيا ترامب الصورة على حسابها في "تويتر"، بعد أن ارتدت الفستان المثير للجدل يوم الأربعاء المنصرم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وأرفقت الصورة بعبارة: "لن ننسى أبدًا".
ووفق ما نقله السبت موقع "روسيا اليوم" يظهر على الفستان من الخلف تطريز لشكل مستطيل وعمودي، مع نتوء بارز من الجانب العلوي؛ ما أوحى لكثير من المعلقين بأنه رسم يجسد أحد البرجين المستهدفين بطائرة.
من جهتها وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، تأويلات المتفاعلين مع الصورة بـ"السخيفة"، داعية إياهم إلى التركيز على أمور أهم.
وكانت زوجة الرئيس الأمريكي تعرضت في وقت سابق لانتقادات مماثلة بعد ارتدائها لمعطف كتبت عليه عبارة: "أنا لا أكترث.. فهل تكترثون؟"، أثناء زيارتها لمركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.
شاهد.. انتقادات لاذعة لفستان ميلانيا ترامب في ذكرى 11 سبتمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-14
ردود فعل واسعة وانتقادات كثيرة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ارتدائها فستانًا، قال البعض إنه يُظهر رسمًا لأحد برجي التجارة أثناء تعرضه للهجوم بطائرة في 11 سبتمبر 2001.
ونشرت ميلانيا ترامب الصورة على حسابها في "تويتر"، بعد أن ارتدت الفستان المثير للجدل يوم الأربعاء المنصرم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وأرفقت الصورة بعبارة: "لن ننسى أبدًا".
ووفق ما نقله السبت موقع "روسيا اليوم" يظهر على الفستان من الخلف تطريز لشكل مستطيل وعمودي، مع نتوء بارز من الجانب العلوي؛ ما أوحى لكثير من المعلقين بأنه رسم يجسد أحد البرجين المستهدفين بطائرة.
من جهتها وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، تأويلات المتفاعلين مع الصورة بـ"السخيفة"، داعية إياهم إلى التركيز على أمور أهم.
وكانت زوجة الرئيس الأمريكي تعرضت في وقت سابق لانتقادات مماثلة بعد ارتدائها لمعطف كتبت عليه عبارة: "أنا لا أكترث.. فهل تكترثون؟"، أثناء زيارتها لمركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
11:58 AM
ردود دعت متحدثة باسم البيت الأبيض للتعليق: ركزوا على أمور أهم
ردود فعل واسعة وانتقادات كثيرة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ارتدائها فستانًا، قال البعض إنه يُظهر رسمًا لأحد برجي التجارة أثناء تعرضه للهجوم بطائرة في 11 سبتمبر 2001.
ونشرت ميلانيا ترامب الصورة على حسابها في "تويتر"، بعد أن ارتدت الفستان المثير للجدل يوم الأربعاء المنصرم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وأرفقت الصورة بعبارة: "لن ننسى أبدًا".
ووفق ما نقله السبت موقع "روسيا اليوم" يظهر على الفستان من الخلف تطريز لشكل مستطيل وعمودي، مع نتوء بارز من الجانب العلوي؛ ما أوحى لكثير من المعلقين بأنه رسم يجسد أحد البرجين المستهدفين بطائرة.
من جهتها وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، تأويلات المتفاعلين مع الصورة بـ"السخيفة"، داعية إياهم إلى التركيز على أمور أهم.
وكانت زوجة الرئيس الأمريكي تعرضت في وقت سابق لانتقادات مماثلة بعد ارتدائها لمعطف كتبت عليه عبارة: "أنا لا أكترث.. فهل تكترثون؟"، أثناء زيارتها لمركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.
، شاهد.. انتقادات لاذعة لفستان ميلانيا ترامب في ذكرى 11 سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
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