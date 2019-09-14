التفاصيل الكاملة لفضيحة الإماراتية میثا محمد ومشاعل الحشي التي أشعلت مواقع التواصل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت الفنانة الاماراتية ”میثا محمد“محرك البحث جوجل، بعد أن تناقل نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو فاضح لھا ليبدأ رواد التواصل الاجتماعي للبحث عن تفاصیل فضیحة میثا محمد، حيث طالب العديد من النشطاء الجھات المسؤولة بالتحقق من مدى صحة الفيديو المنتشر ليتم محاسبة ”میثا محمد“ في حال أثبت صحة الفيديو.

انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأساً على عقب وأخذ نشطاء السوشيال ميديا بالبحث عن میثا محمد ومشاعل الشحي، بعد الفيديو المخل بالآداب العامة الذي انتشر لھم فقد اعتبر البعض أن الفتاة صاحب الجنسية الإماراتية تسيء لنفسها وللشعب الإماراتي يطالب النشطاء الجھات الرسمة ب فتح تحقيق بالواقعة.

وأيضاً أنتشر فيديو فاضح للفنانة والإعلامية مشاعل الشحي بجانب الفيديو الذي يتعلق بالممثلة میثا محمد عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، مما تسبب في إثارة حالة من الجدل الواسع في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنھالت التعليقات الغاضبة من المواطنين الذين اعتبروا ھذه الفيديوهات المخلة بالآداب العامة مھینة لھم ومسيئة للإمارات بشكل عام.

الجدير بالذكر أنه حتى ھذه اللحظة السلطات الإماراتية لم تصدر أي بيان رسمي، أو قرار توضح من خلاله حقيقة فيديو مشاعل الحشي وميثاء محمد بالرغم من حالة الغضب العارمة التي سيطرت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وعلق زوج ”مشاعل الشحي“ الإعلامي أحمد خمیس على الفيديو المسرب لزوجته قائلاً ”الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلب زوجتي“، وأكدت بعض المصادر أن الفيديو المنتشر تسبب في إنھیار مشاعل الحشي.

وانقسمت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول فیديو میثا محمد ومشاعل الشحي، فالبعض طالب بردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على عادات وتقاليد المجتمع الخليجي المحافظ، والبعض الآخر طالبوا بعدم تداول ونشر الفيديو المسيء الذي يخدش يتنافى مع قیمة وأخلاقيات الامارات.