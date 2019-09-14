تمت السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق، ولم يعرف سببه حتى اللحظة، وفقا لقناة العربية.

وستصدر الجهات الرسمية السعودية لاحقًا بيانًا رسميًا حول حريق بقيق وأسبابه.