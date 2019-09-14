تمت السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق، ولم يعرف سببه حتى اللحظة، وفقا لقناة العربية.
وستصدر الجهات الرسمية السعودية لاحقًا بيانًا رسميًا حول حريق بقيق وأسبابه.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.