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السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق

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تمت السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق، ولم يعرف سببه حتى اللحظة، وفقا لقناة العربية.

وستصدر الجهات الرسمية لاحقًا بيانًا رسميًا حول حريق بقيق وأسبابه.

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