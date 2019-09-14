السعودية اليوم / إعصار يلحق أضرارًا بمقاطعة تشيبا اليابانية



تشيبا 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

تسبب إعصار فاكساي في أضرارًا مادية بقطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بمقاطعة تشيبا الواقعة شرق طوكيو، ومن المتوقع أن يمتد تأثيره.

وذكرت وكالة "جي جي برس" اليابانية اليوم أنه بلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن حوالي 3ر19 مليار ين حتى الخميس الماضي.

وتجاوز الرقم بكثير مبلغ الـ 6ر4 مليار ين الذي مثل حجم الأضرار الناجمة عن إعصارين في شهر أكتوبر 2017.

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11:57ت م

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