السعودية اليوم / قوات حرس الحدود الجزائرية توقف مهاجرين غير شرعيين



الجزائر 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

تمكنت قوات حرس الحدود الجزائرية الليلة الماضية، من إيقاف 14 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في كل من مدينتي النعامة وتلمسان.

وبلغ عدد المهاجرين الموقوفين منذ أسبوع بعدد من المدن الجزائرية، نحو 87 شخصًا من جنسيات مختلفة.

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11:23ت م

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