الرئيس الإريتري يصل إلى الخرطوم في أول زيارة رسمية للسودان

وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى الخرطوم في أول زيارة رسمية للسودان منذ عام 2014 بسبب توتر العلاقات الثنائية.

وكان في استقبال أفورقي بمطار الخرطوم الدولي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الانتقالي وعدد من والوزراء، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين.

وتأتي زيارة الرئيس الإريتري للسودان بعد قطيعة بين البلدين امتدت 18 شهرا، وغيابه عن السودان لسنوات بسبب توتر العلاقات مع نظام الإخوان المعزول.

وكان أفورقي قد أوفد، الإثنين الماضي، مستشاره الخاص يماني قبراب إلى السودان للترتيب للزيارة المرتقبة، حيث التقى قبراب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

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ونقل قبراب لرئيس مجلس الوزراء تهاني الحكومة الإريترية بمناسبة تكوين حكومة الفترة الانتقالية في السودان.

وأكد حمدوك -خلال اللقاء- حرصه على تطوير علاقات التعاون مع إريتريا، مشيراً إلى تميز العلاقات بين شعبي البلدين.

وفي 19 مايو/أيار الماضي وصل وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح إلى السودان، في زيارة رسمية جاءت بعد قطيعة وتوتر في علاقات البلدين.

وكانت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد شهدت توترا كبيرا في فبراير/شباط 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

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