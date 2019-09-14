مستفيد يطالب بعدم احتساب راتب الزوجة ضمن الدخل.. حساب المواطن يعلق

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب مواطن بعدم احتساب راتب الزوجة ضمن الدخل في حساب متابعات الخليج 365، معللاً ذلك بأنه من يقوم بالإنفاق، والزوجة لا تُنفِق على المنزل.

وقال المستفيد في رسالة عبر حساب خدمة العملاء: “شيلوا دخل الزوجة من حساب متابعات الخليج 365، أنا سعودي ولي حق بحساب متابعات الخليج 365 لست أجنبياً ولا تصرف الزوجة على الرجل هذه القسمة غير عادلة أُحرم بسبب دخل الزوجة؟!”.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله: “أهلاً بك، يتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا)، نسعد بخدمتك”.

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التسجيل مستمر

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23 بمشيئة الله.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.