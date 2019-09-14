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مدير المكتب الخاص لولي العهد يعلق على هجوم بقيق الإرهابي
اللهم نستودعك وطننا وأهله.. أمنه وأمانه
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، على وقوع حريق بمعملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وقال بدر العساكر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر : “اللهم نستودعك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين”.
وكانت قد باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق، وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار درون؛ فيما تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.
يذكر أن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية صرح، بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون” ، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك . والله ولي التوفيق.
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