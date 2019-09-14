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جماهير عسير تشيد بجاهزية ملعب المحالة
بعد لقاء فريقي ضمك والاتحاد
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
بدا استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة مختلفاً؛ ولائقاً بالرياضة في منطقة عسير؛ بعد مشاريع التجديد والتطوير التي شهدها الاستاد الرياضي بكافة مرافقة خلال الأيام الماضية.
وقد أبدت الجماهير الرياضية التي حضرت لقاء فريقي ضمك والاتحاد على ملعب المحالة مساء أمس، إعجابها بما رأته من تغيير لافت في أرضيات الملعب والإضاءات والمدرجات وغيرها من مرافق الملعب الداخلية؛ إضافة إلى التنظيم الرائع الذي شهدته مواقف الجماهير الخارجية للاستاد.
يذكر أن مشروع تطوير استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة قد تم إنجاز المرحلة الأولى منه في وقتٍ وجيز والتي شملت زراعة أرضية الملعب الرئيسي والملاعب الرديفة؛ والمدرجات والإضاءة والمواقف الخارجية؛ فيما سيتم استكمال باقي أجزاء الملعب ومرافقه في المرحلة الثانية بإذن الله.
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