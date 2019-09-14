رسمياً: ماجستير لـ«إعداد المعلم» ودبلوم للمخدرات في جامعة الطائف

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365:

وافق مجلس جامعة الطائف على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه، وذلك خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، التي انعقدت برئاسة مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

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كما وافق مجلس جامعة الطائف على اعتماد برنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوصى كذلك باعتماد تحويل مسمى “قسم التمريض” بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى مسمى”كلية التمريض”.

وأوضح أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي، أن الموافقة على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه تعد أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي، جاءت لما يتضمنه هذا البرنامج من سياسية جديدة لإعداد المعلم، وتطويره وتأهيله للميدان بشكل أكثر كفاءة، لتطوير رسالة الأساس وهي التعليم.

وأكد الدكتور الطريسي أهمية تطوير برامج إعداد المعلم باستمرار وفق المستجدات التربوية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.