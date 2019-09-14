رفض الاتحاد الأوروبي لقرار نتنياهو يتصدر الصحف العربية

افتتحت الصحف العربية صفحاتها الأولى اليوم السبت بتأكيد الاتحاد الأوروبي أن قرار نتنياهو بضم أراضي غور الأردن سيؤدي لانهيار حل الدولتين بشكل تام إلى جانب تصريحات كرينبول التي قال فيها أن هناك حملة ضد وجود الأونروا لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين.

صحيفة الوفد المصرية:

العراق: تصريحات نتنياهو دعاية انتخابية وسياسة استيطانية

إصابة 9 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات في غزة

إصابة فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة في رام الله

صحيفة اليوم السابع المصرية:

إصابة فلسطيني بالرصاص "المطاطي" خلال قمع الاحتلال لمسيرة سلمية شرق رام الله

ارتفاع حصيلة المصابين خلال قمع الاحتلال للمسيرات في غزة إلى 58 فلسطينياً

صحيفة الشرق الأوسط السعودية:

الحكومة الإسرائيلية تجتمع في مستوطنة بغور الأردن

اعتداء على مسجد ومسيرات سلمية في الضفة الغربية

صحيفة البيان الاماراتية:

الأمم المتحدة: ضم غور الأردن يؤدي إلى إنهاء حل الدولتين

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26 عاماً على "أوسلو".. انتهى "الاتفاق" وحقوق الفلسطينيين تراوح مكانها

صحيفة الخليج الاماراتية:

"إسرائيل" تتعاون مع "فيسبوك" لمحاربة الفلسطينيين

55 مصاباً في مسيرات غزة.. و"إسرائيل" ترفع حالة التأهب

صحيفة عمان العمانية:

أكثر من 120 ألف معتقل فلسطيني منذ اتفاق "أوسلو"

صحيفة الدستور الاردنية:

الاحتلال يشرع بتدمير وتجريف مئات الدونمات فـي الأغــوار الشمـالـيــة

"الأمم المتحدة": ضم وادي الأردن سيؤدي لانهيار حل دولتين

كرينبول: حملة ضد وجود "الأونروا" لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين، بحسب الوكالة الرسمية.

صحيفة الغد الاردنية:

عشرات المصابين بمواجهات عنيفة مع الاحتلال في غزة والضفة الغربية