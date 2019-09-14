“التجارة” تشهّر بصاحب مؤسسة عرضت منتجات غذائية غير صالحة بالباحة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب مؤسسة تختص بتجارة المواد الغذائية والاستهلاكية في مدينة الباحة؛ لإدانته في واقعة غش تجاري. وجاء تشهير وزارة التجارة بصاحب المؤسسة، بعد ثبوت عرض المؤسسة منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات.
وأصدرت المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة، حكماً بتوقيع غرامة مالية على المُخالف، وكذلك مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
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