أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون قراراً بتعيين فارس بن حزام مديراً عاماً لقناة الإخبارية . كما شمل القرار تعيينه مسؤولاً عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً .. الإذاعة والتلفزيون تعلن عن تعيين “فارس بن حزام” مديراً لقناة الإخبارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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