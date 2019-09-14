أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل بنشوب حريق بمعمل “أرامكو” في بقيق.
وأوضحت القناة أن الحريق لم يعرف سببه حتى اللحظة، مؤكدة أنه تم السيطرة عليه.
وقال بدر الشمري على “تويتر”: “ولد عمي يشتغل في أرامكو بقيق يبشرني أنه ما فيه أي أضرار بشرية وهم بخير ونعمة والأمور عندهم تحت السيطرة ولله الحمد.
وأوضح أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا رسميا حول الحريق وأسبابه.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق.. والجهات الرسمية ستصدر بيانا لاحقا حول الحريق وأسبابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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