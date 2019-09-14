السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق.. والجهات الرسمية ستصدر بيانا لاحقا حول الحريق وأسبابه

أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل بنشوب حريق بمعمل “أرامكو” في بقيق.

وأوضحت القناة أن الحريق لم يعرف سببه حتى اللحظة، مؤكدة أنه تم السيطرة عليه.

وقال بدر الشمري على “تويتر”: “ولد عمي يشتغل في أرامكو بقيق يبشرني أنه ما فيه أي أضرار بشرية وهم بخير ونعمة والأمور عندهم تحت السيطرة ولله الحمد.

وأوضح أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا رسميا حول الحريق وأسبابه.