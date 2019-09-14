تم تخبئتها بمكان سري .. قوات الأفواج تضبط 45 بلاطة حشيش بجازان-فيديو

تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب 45 بلاطة، من مادة الحشيش المخدر، خلال عملية واحدة. وقالت أفواج منطقة جازان: العملية وقعت أمس وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 45 بلاطة من مادة الحشيش المخدر. وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية.

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