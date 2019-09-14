خالد بن سلمان يؤكّد للرئيس هادي موقف المملكة الثابت والداعم لليمن حتى يعم الأمن والسلام

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في الرياض أمس، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

ونقل الأمير للرئيس اليمني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية؛ بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار، وفقًا لمرجعيات السلام المتعارف عليها، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وأن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، مجددًا موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة تمرد وانقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

كما أشاد نائب وزير الدفاع بحرص الرئيس اليمني على الحوار لمعالجة القضايا وسعيه لإنجاحه.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، ومن الجانب اليمني نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ونائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله العليمي.