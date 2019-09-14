فارس بن حزام: لم يحدثني أحد بالعمل سوى وزير الإعلام

وجّه فارس بن حزام، عقب تعيينه مديرًا عامًا لقناة الإخبارية، ومسؤولًا عن الشؤون الإخبارية في الإذاعة والتليفزيون بالهيئة، الشكر لوزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون، تركي الشبانة.

وقال فارس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أشكر وزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون، معالي الأستاذ تركي الشبانة، على تعييني مديرًا لقناة الإخبارية والشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتليفزيون.. لم يحدثني أحد بالعمل سوى معاليه، في لقاءات منذ أشهر، وصدر التعيين بعد أن التقيته أمس».

وأضاف في تغريدة ثانية: «حديث بعض المواقع أن التعيين جاء بعد لقاء مع أ. عبدالرحمن الراشد غير صحيح، ومع الاحترام والتقدير له، إلا أنني لم ألتقه منذ عام، كما أن لا علاقة له بوزارة الإعلام ولا بهيئة التليفزيون.. وأشكر كل من تفضَّل بالتهنئة، وأسأل الله أن يعينني لأكون في خدمة الوطن، وأهلًا لثقة معالي الوزير».

وكان وزير الإعلام تركي الشبانة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون، قد أصدر مساء أمس، قرارًا بتعيين فارس بن حزام مديرًا عامًا لقناة الإخبارية، ومسؤولًا عن الشؤون الإخبارية في الإذاعة والتليفزيون بالهيئة.