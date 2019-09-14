السعودية اليوم / تحول منخفض جوي إلى عاصفة مدارية بالقرب من جزر البهاما



واشنطن 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن منخفضًا جويًا بالقرب من جزر البهاما تحول إلى العاصفة المدارية "هامبرتو" التي تهدد بضرب الجزر بعد أقل من أسبوعين من الدمار الذي لحق بها جراء الإعصار دوريان.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن "هامبرتو من المرجح أن يجلب رياحًا قوية ترافق العاصفة المدارية وأمطارًا غزيرةً على أجزاء من شمال غربي جزر البهاما اليوم".

ويتوقع أيضًا أن تؤدي العاصفة المدارية "هامبرتو" إلى هطول أمطار غزيرة وبعض الفيضانات المفاجئة في ولايات أمريكية هي فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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