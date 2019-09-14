محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون" ، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما ، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك . 14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 09:13 AM Advertisements المتحدث الأمني بوزارة الداخلية : السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص المتحدث الأمني بوزارة الداخلية : السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون" ، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما ، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك . الكلمات المفتاحية ، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية : السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص ،

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