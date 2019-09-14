السعودية اليوم / آل الشيخ يرأس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة



الرياض 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

يرأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، الذي تنطلق أعماله في القاهرة غداً الأحد.

ويلقي معاليه كلمةً في افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين، ويقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ويفتتحه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبرئاسة وزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار.

وتأتي مشاركة معالي وزير الشؤون الإسلامية تجسيداً لدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ونشر منهج الوسطية والاعتدال وحضورها الفاعل في مختلف المحافل الدولية في إطار التنسيق بين قادة الفكر الديني والمثقفين والعلماء لنشر قيم الإسلام السامية المبنية على الوسطية والاعتدال والتسامح، وبيان تجربة المملكة الرائدة في بناء الدولة العصرية التي جمعت الأصالة والمعاصرة، وحققت الرفاهية للمواطن، ونشرت الحرية بمفهومها الحقيقي، التي بموجبها يتحمل كل مواطن مسؤوليته، كما ظهر الأمن الذي حافظ على الضروريات الخمس.

وهذه المشاركة تأتي امتثالاً لتوجيه القيادة الرشيدة التي تحث على كل ما يحقق هذه القيم الكريمة، والإفادة من تجربة المملكة في هذا الصدد.

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08:26ت م

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