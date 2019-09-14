السعودية | “المرور” يكشف عن المركبات المستثناة من تطبيق مخالفة عدم ربط حزام الأمان!

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:55 صباحًا, 14 سبتمبر 2019 م المناطق_الرياض كشف المرور السعودي عن الحد الأعلى لموديلات المركبات المعفى ركّابها من الالتزام بربط حزام الأمان.

وقال أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985م فما فوق.

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