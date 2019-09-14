الإعلان عن فئات مهرجان الملك عبدالعزيز الرابع للإبل

أعلن نادي الإبل، أمس الجمعة، الفئات المعتمدة في النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وجاءت الفئات للون الوضح والمجاهيم والصفر والشعل 100 – 50 - 30 –و20 إنتاج وللمرة الأولى، إضافة لفئة 20 نخبة النخبة، بينما بقيت الفئات للون الشقح والحمر بفئاتها السابقة 50 و30 و20 إنتاج و20 نخبة النخبة، بالإضافة لفئات الفرديات في جميع الألوان وهي فردي دق وجل، إضافة إلى الفحل مع 8 من إنتاجه قعود و7 بكار من سن ثنية وتحت.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي باسم النادي فوزان بن حمد الماضي، أن نادي الإبل أضاف مسابقتين جديدتين في النسخة الرابعة، وهي نخبة النخبة فئة 20 في جميع الألوان، إضافة إلى مسابقة الهجيج التي تقام للمرة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مشيرًا إلى أن الفحل وإنتاجه تمت زيادته إلى 8 قعود و7 بكار.

وبين الماضي أنه تم تقليص المراكز في لون الصفر إلى 5 مراكز، عوضًا عن 10 مراكز؛ بسبب إحصائية مشاركتها للعام الماضي، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذي يتلقاه ملاك الإبل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، أسهم في التطوير وفتح فئات ومسابقات جديدة ستسهم في رفع روح التنافس وزيادة الإقبال الجماهيري.