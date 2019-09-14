وفاة أب وأم وإصابة أبنائهما الأربعة في انقلاب «جيب» بطريق الطائف - الرياض

انقلبت مركبة من نوع جيب، تقل عائلة مكونة من ستة أفراد على طريق الطائف - الرياض في منطقة القرشيات، ما تسبَّب في عددٍ من الإصابات.

وعلمت «عاجل» من مصادرها، أن الأب والأم توفيا، بجانب وجود إصابة خطيرة لأحد الأبناء، وباقي الإصابات من بسيطة إلى متوسطة.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا على الرقم 997 عند الساعة 10:42 مساءً، بفيد بوجود حادث انقلاب على طريق الرياض، تحديدًا في منطقة القرشيات لمركبة من نوع جيب تقل عائلة، مما نتج عنه عدد من الإصابات.

وأضاف الثبيتي، أنه على الفور تم توجيه ست فرق إسعاف؛ بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي، وعند وصول أول فرقة اتضح أن عدد الإصابات ست حالات إسعافية.

وأكَّد أن الفرقة قامت بعملية الفرز؛ حيث وجدت أن قائد المركبة وزوجته في حالة توقف قلب وتنفس، فيما أصيب طفل عمره 4 سنوات بجروح خطيرة، وأن ثلاثة أبناء آخرين إصاباتهم متفاوتة من بسيطة إلى متوسطة، وعلى إثر ذلك تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.