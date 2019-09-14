إيمان الرويلي الفائزة بمسابقة «قدّر ممرضك» لـ«عاجل»: دعوات والدتي وراء حصد اللقب

حصدت إخصائية التمريض إيمان مقيم الرويلي، إحدى منسوبات التمريض بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، المركز الأول على مستوى صحة الجوف، والثاني على مستوى المملكة، في مسابقة «قدّر ممرضك» التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرًا.

وعبَّرت إيمان الرويلي عن فرحتها الغامرة بهذه المناسبة، وذكرت في حديث لـ«عاجل»، أن فرحتها بالفوز لا توصف؛ كوْن المنافسة قوية وعلى مستوى مناطق المملكة.

وقالت، إن دعوات والدتها ورضاها عنها، كانا لهما الفضل بعد الله في حصد الجائزة، وكذلك لا تنسى كل من دعمها من قريب أو بعيد، والمرضى الذين أشرفت عليهم شفاهم الله، وجميع مرضى المسلمين كانوا خير معين لها في مشوارها لنيل اللقب، مقدمةً خالص شكرها وتقديرها لكل من دعمها وشجعها.

كما قدَّمت ايمان الرويلي شكرها وتقديرها لإدارة مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، وإدارة خدمات التمريض بالمستشفى وجميع زملاء وزميلات مهنتها، سائلة الله عز وجل أن يوفقها لخدمة الوطن ورعاية المرضى بكل إخلاص وتفان.

وتسلَّمت الممرضة الرويلي التكريم من قبل وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان بالرياض في الحفل الختامي للمسابقة.