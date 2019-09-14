حصدت إخصائية التمريض إيمان مقيم الرويلي، إحدى منسوبات التمريض بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، المركز الأول على مستوى صحة الجوف، والثاني على مستوى المملكة، في مسابقة «قدّر ممرضك» التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرًا.
وعبَّرت إيمان الرويلي عن فرحتها الغامرة بهذه المناسبة، وذكرت في حديث لـ«عاجل»، أن فرحتها بالفوز لا توصف؛ كوْن المنافسة قوية وعلى مستوى مناطق المملكة.
وقالت، إن دعوات والدتها ورضاها عنها، كانا لهما الفضل بعد الله في حصد الجائزة، وكذلك لا تنسى كل من دعمها من قريب أو بعيد، والمرضى الذين أشرفت عليهم شفاهم الله، وجميع مرضى المسلمين كانوا خير معين لها في مشوارها لنيل اللقب، مقدمةً خالص شكرها وتقديرها لكل من دعمها وشجعها.
كما قدَّمت ايمان الرويلي شكرها وتقديرها لإدارة مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، وإدارة خدمات التمريض بالمستشفى وجميع زملاء وزميلات مهنتها، سائلة الله عز وجل أن يوفقها لخدمة الوطن ورعاية المرضى بكل إخلاص وتفان.
وتسلَّمت الممرضة الرويلي التكريم من قبل وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان بالرياض في الحفل الختامي للمسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمان الرويلي الفائزة بمسابقة «قدّر ممرضك» لـ«عاجل»: دعوات والدتي وراء حصد اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.